شكرا لمتابعة خبر عن قوات حوثية : تداهم حي شملان بالعاصمة صنعاء وقبائل همدان تتداعى لنجدة احد افرادها (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية، في العاصمة صنعاء ، ان قوة امنية مكون من ثلاثة اطقم ومصفحة داهمت حي شملان بسبب مطلوب للامن.

وذكرت المصادر أن اشتباكات عنيفة بمختلف الأعيرة النارية شهدتها منطقة شملان بين مسلحين والحوثيين.

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الى ذلك تداعت قبائل همدان للوقوف مع أحد أبنائها والذي يعمل مدير قسم الشرطة في منطقة شملان شمال العاصمة صنعاء .

وقالت مصادر قبلية لموقع " المشهد اليمني " امس الأربعاء أن قبيلة همدان تداعت للوقوف مع أحد أبنائها والذي تهجم عليه مشرف الحوثيين في منطقة شملان أبو أيوب زياد بعد اقتحامه للقسم وقتل اثنين من أقارب رئيس القسم يحيى الجائفي وهم : أسامة مطهر حزام الجايفي وسامي علي حزام الجائفي .

وأضافت المصادر أن المشرف الحوثي أبو أيوب والمعين من قبل الحوثيون كان يتدخل بشكل مستمر في اختصاص رئيس القسم وكان يضايقه بحجة أنه عفاشي - إشارة إلى الرئيس السابق صالح - وكان يريد اقتسام ما يتم جبايته عن طريق القسم وكان آخرها الصراع على قطعة أرض والسعايات .

وأكدت المصادر أن التهم والتخوين وصلت بجماعة الحوثي إلى إتهام الجائفي بالخيانة وهي تهمة تستخدمها جماعة الحوثي كآليه للتخلص من الخصوم للاستحواذ على ما تبقى من السلطة وكان آخرها اتهام الخيانة بعد عودة أكثر من 120 جثة لمقاتلين حوثيين تم قصفهم بطيران التحالف العربي .

هذا ولقي القيادي الحوثي ابو أيوب مصرعه أثناء تبادل إطلاق النار مع مرافقين الجائفي وقتل أثنين من مرافقين الأخير والذي أختفى من المنطقة واحتمى بقبيلة همدان القوية والتي ترفض تسليم أبنها في إطار سياسية البقاء للأقوى والتي فرضتها جماعة الحوثي بعد سيطرتها على السلطة ورفضها تسليم عناصر تابعين لها متهمين بعده جرائم قتل طالت حتى النساء والأطفال كما حصل لابنة البيضاء جهاد وغيرها .

الجدير ذكره أن مشايخ همدان تتدارس سحب أبنائها من الجبهات والعودة لحماية القبيلة بعد تزايد ظلم الحوثيين للجميع .