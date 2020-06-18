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كتب امير فتحي في الخميس 18 يونيو 2020 03:57 صباحاً - عـــــاجل .. الإمارات تصدر قبل قليل "قرار تاريخي" بإنتهاء الازمة الخليجية مع قطر .. شاهد اول إعلان (صورة)

أعلنت دولة الإمارات عن قرار مفاجئ بشأن العلاقات مع قطر في ظل استمرار الأزمة الخليجية التي تعصف بالمنطقة.

وأفاد تعميم رسمي، منسوب إلى مؤسسة "بريد الإمارات"، باستئناف تقديم الخدمات البريدية الموجهة إلى قطر، بداية من أمس الأحد، وذلك بعد نحو 3 سنوات من إعلانه وقف هذه الخدمات إلى الدوحة.

وفي تعميم للموظفين، ألغى بريد الإمارات أمرًا سابقًا بإيقاف الخدمات البريدية الموجهة إلى قطر في عام 2017، حيث علقت بريد الإمارات خدماتها بقطر في ذلك العام بعد إعلان دول الحصار قطع علاقاتها مع الدوحة.

ويشير التعميم الصادر للموظفين إلى أن استئناف الخدمة يرجع إلى ما تقتضيه مصلحة العمل والطلب على الخدمة وتلبية احتياجات المتعاملين.

وتضمن التعميم ما وصفه بإلغاء قرار وقف الخدمات البريدية الصادر في يونيو/حزيران 2017، وإرسال البريد عن طريق للعبور للبريد المغلق عبر سلطنة عمان، فيما أكد موظف ببريد الإمارات استئناف الخدمة لكنه قال إن البريد يرسل فقط بين مكاتب البريد في البلدين.

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وشارك وفد من "بريد قطر" في الاجتماع الإقليمي لـ"اتحاد البريد العالمي" التابع للأمم المتحدة، وقال متحدث باسم اتحاد البريد العالمي، إن هذه الخطوة جاءت بعد أن عقد الاتحاد اجتماعًا مع ممثلي هيئات البريد في قطر والدول الأربع المقاطعة لها في مقر الاتحاد بسويسرا، يوم 29 يناير/كانون الثاني.

وأضاف: "يرى الاتحاد البريدي العالمي أن الموافقة على مناقشة هذه القضايا خطوة إيجابية للغاية.. وكانت المناقشات بمثابة تطور إيجابي وخطوة في الاتجاه الصحيح".

وفقًا لوكالة "بلومبرج"، فإن القرار لا يعني تحسنًا في العلاقات بين البلدين لكن لم يتضح سبب استئناف تلك الخدمة في ظل استمرار المقاطعة العربية لقطر.

وشهدت الفترة الأخيرة تراجعًا واضحًا في الآمال التي بنتها دول مجلس التعاون، بإحداث ثغرة في جدار الأزمة بين قطر وثلاث دول خليجية، في أعقاب الزيارة غير المعلنة لوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن إلى الرياض، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي هذا السياق، قال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": إن "قطار المصالحة الخليجية أصيب بعطل ميكانيكي وفقد زخمه وتوقف عن الحركة عند أول محطة له".

وأضاف "مستشار بن زايد": أن "قطار المصالحة الآن لا يستطيع القطار الآن التقدم إلى الأمام ولا يستطيع العودة إلى الوراء حتى إشعار آخر".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنوا، في 5 يونيو/حزيران من العام 2017، قطع العلاقات مع قطر وفرض الحصار عليها، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.