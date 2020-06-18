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كتب امير فتحي في الخميس 18 يونيو 2020 03:57 صباحاً - بطلة مسلسل ’’باب الحارة’’ تتزوج سرًأ وتثير ضجة واسعة بعد تسريب صورة فاضحة من حفل زفافها .. شاهدو (صورة صادمة)

نشرت الفنانة السورية كندة حنا، عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستغرام، مجموعة صور من حفل زفافها، احتفالا بالذكرى الخامسة لزواجها.

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وعلقت "حنا" على الصور كاتبة : "اليوم عيد زواجنا، عقبال كل العزابية، زوجي ناجي طعمي، وكل ما بشوف الصور بقول للمبدعة الماكييرة سارة حسن ميرسي".

يذكر أن "كندة" قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي، من خلال الجزء التاسع من مسلسل "باب الحارة" بمشاركة كوكبة من نجوم الدراما السورية.