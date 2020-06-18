شكرا لمتابعة خبر عن محرقة كبيرة للحوثيون في جبهة نهم .. وعشرات الجثث تصل مستفشيات العاصمة صنعاء إثر غارات ومعارك هي الأعنف .. ومصدر يكشف أين تدور المعارك وماذا حدث للحوثيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اشتدت وتيرة المعارك في جبهة نهم شرق صنعاء ،عقب هجوم حوثي فاشل خطط له منذ ايام وحشدت له المليشيات اعداد كبيرة من المغرر بهم.

وسقط العشرات بين قتيل وجريح في صفوف الحوثيين في غارات ومعارك وصفت بالاعنف يوم الثلاثاء وصباح امس الاربعاء.

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ووصف ناشطون واعلاميون يمنيون ماحدث للحوثييين في نهم بالمحرقة بحسب ما رصده مأرب برس من تفاعلات المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مصدر عسكري لمأرب برس ان المعارك دارت باتجاه مفرق الجوف وفرضة نهم كما شهدت منطقة الجفرة ونجد العتق قتال عنيف ، وساند الطيران القوات الحكومية وشن غارات مركزة استهدفت تعزيزات حوثية.

وافادت انباء واردة من صنعاء بوصول عشرات الجثث الى مستفشيات العاصمة لعناصر حوثية بينهم قيادات قادمة من نهم شرقا.

واستطاعت قوات الشرعية التقدم باتجاه فرضة نهم وحررت عدد من المواقع التي كان الحوثيون يتمركزون فيها،طبقا للمصدر.

وشهدت منطقة نجد العتق معارك وغارات استهدفت تعزيزات للحوثيين.

ومنذ صباح الثلاثاء شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات استهدفت مواقع داخل العاصمة صنعاء واخرى في محيطها كما شنت قصفا مكثفا في نهم وصرواح.

وبالتزامن مع هزيمتهم في نهم ،روج الحوثيون شائعات تتحدث عن اقترابهم من مأرب وسقوط المواقع بأيديهم؛ في محاولة لتغطية انكسارهم في المعارك المحتدمة والمستمرة حتى اللحظة, شرق صنعاء.