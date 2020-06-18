شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل : أعنف هجوم حوثي لإسقاط مدينة مأرب ... ومعارك عنيفة وغطاء جوي حسم المعركة وجثث الحوثيين تملئ الوديان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت مديرية ”الجدعان“، شمالي محافظة مأرب، الأربعاء 17 يونيو/حزيران، معارك ضارية بعد أن دفعت جماعة الحوثي بالمئات من المجاميع المسلحة للسيطرة على معسكر ماس، بحسب مصدر عسكري.

وأشار المصدر الى انه تم استعادة المواقع التي سيطر عليها العدو، أمس، كما تم تحرير أكثر من 20 كيلو من المساحه التي كانت تحت سيطرة جماعة الحوثي، لافتا الى ان جثث الحوثيين متناثرة في الوديان.

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وأسفرت المعارك عن مقتل أكثر من 50 عنصراً من الحوثيين ونحو 20 من القوات الحكومية التي استطاعت، تحت غطاء جوي من طيران التحالف، استعادة منطقة ”الجفرة“ بمحيط معسكر ”ماس“.

وشن طيران التحالف نحو 30 غارة جوية على منطقة ”الجفرة“ و”مفرق الجوف“، أجبرت الحوثيين على التراجع صوب منطقة ”صلب“ و”فرضة نهم“.

وشن الحوثيون قصفاً بعدد من صواريخ "كاتيوشا" على معسكر ماس استهدفت الدفاعات الأرضية للقوات الحكومية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الحكومية.

بدورها أعلنت الحكومة الشرعية أن ”مأرب عصية على الحوثيين، وذكرت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، أنها ستكون نقطة الانطلاق لاستعادة العاصمة صنعاء“.

وقال الإرياني، في بيان نشرته وكالة "سبأ" الرسمية، إنّ "قيادات جماعة الحوثي تروج، أخيراً، لانتصارات زائفة في محافظة مأرب وتصور لعناصرها أن المدينة باتت قاب قوسين من السقوط، بهدف رفع معنوياتهم المنهارة وحشد ما تبقى من المغرر بهم للحاق بالجبهة التي باتت محرقة كبرى لقيادات جماعة الحوثي وعناصرها وعتادها".

وأضاف الوزير: "جماعة الحوثي لم تتقدم شبراً واحداً على الأرض في جبهة مأرب، نهم، خلال الفترة الماضية وباءت كل محاولاتها بالفشل الذريع وتكبدت مجاميعها الانتحارية خسائر بشرية فادحة، وتمكن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من استعادة أراضٍ جديدة لأول مره منذ بدء العمليات العسكرية".