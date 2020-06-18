شكرا لقرائتكم خبر عن روان بن حسين تخطف الأنظار بفيديو مفاجئ من داخل منزلها الخاص.. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - روان بن حسين تخطف الأنظار بفيديو مفاجئ من داخل منزلها الخاص.. شاهد

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين ، أنظار متابعيها باستعراضها فيديو من داخل منزلها الخاص، يظهر مدى خامته. https://yemen-now.net/ ونشرت روان فيديو أثار إعجاب متابعيها، وتداوله متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير. وفي ردودهم على الفيديو.. اعتبر الكثيرون أن المنزل فاخر جداً، حيث بدا أنه مؤلف من أكثر من طابق وأنه تم اختيار ديكوره وأثاثه بعناية. وفي وقت سابق، مؤخرًا.. كشفت روان عن إجراء عملية من أجل تحسين نظرها بتقنية اللايزر، حيث أنها فعلت هذا بعد سنوات من الانتظار وحققت أكثر من 118 ألف مشاهدة. الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين ، أنظار متابعيها باستعراضها فيديو من داخل منزلها الخاص، يظهر مدى خامته. https://yemen-now.net/ ونشرت روان فيديو أثار إعجاب متابعيها، وتداوله متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير. وفي ردودهم على الفيديو.. اعتبر الكثيرون أن المنزل فاخر جداً، حيث بدا أنه مؤلف من أكثر من طابق وأنه تم اختيار ديكوره وأثاثه بعناية. وفي وقت سابق، مؤخرًا.. كشفت روان عن إجراء عملية من أجل تحسين نظرها بتقنية اللايزر، حيث أنها فعلت هذا بعد سنوات من الانتظار وحققت أكثر من 118 ألف مشاهدة.

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