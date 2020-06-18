شكرا لقرائتكم خبر عن المذيعة “نرجس العوامي” تفاجئ إعلامي طلب مقابلتها في كوفي برد صادم !.. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - المذيعة “نرجس العوامي” تفاجئ إعلامي طلب مقابلتها في كوفي برد صادم !.. شاهد

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت الإعلامية نرجس العوامي، شخصا ادّعى أنه إعلامي برد صادم بعدما طالبها بالخروج في موعد لمعرفة المزيد عنها والتعرف إليها عن كثب. نص المحادثة ونشرت مذيعة قناة “ام بي سي” نرجس العوامي، نص المحادثة التي دارت بينهما، عبر حسابها بموقع تويتر، والتي جاء فيها: “عادي أقابلك.. نشرب كوفي.. ونسولف.. حاب أتعرف عليك”، وجاء رد العوامي : “ما يخالف بس ممكن تجيب أختك عشان أخوي لايمل واحنا بالكوفي.. هو يتسلى واحنا بعد”. هل ترضاها لأختك؟ ويبدو أن رد نرجس العوامي، تسبب في إرباك هذا الشخص الذي لم تفصح عن هويته، ولكنه عاد ليرد بقوله: “أنا طلبت باحترام.. وش قلة الحيا ذي.. أنتي إعلامية وأنا إعلامي.. وحبيت أتعرف عليك.. كلامك خطأ وعيب”، فردت عليه، قائلة: “ليش وش قلت؟”، ثم علقت على مجمل المحادثة بقولها: “هل ترضاها لأختك؟ ت الإعلامية نرجس العوامي، شخصا ادّعى أنه إعلامي برد صادم بعدما طالبها بالخروج في موعد لمعرفة المزيد عنها والتعرف إليها عن كثب. نص المحادثة ونشرت مذيعة قناة “ام بي سي” نرجس العوامي، نص المحادثة التي دارت بينهما، عبر حسابها بموقع تويتر، والتي جاء فيها: “عادي أقابلك.. نشرب كوفي.. ونسولف.. حاب أتعرف عليك”، وجاء رد العوامي : “ما يخالف بس ممكن تجيب أختك عشان أخوي لايمل واحنا بالكوفي.. هو يتسلى واحنا بعد”. هل ترضاها لأختك؟ ويبدو أن رد نرجس العوامي، تسبب في إرباك هذا الشخص الذي لم تفصح عن هويته، ولكنه عاد ليرد بقوله: “أنا طلبت باحترام.. وش قلة الحيا ذي.. أنتي إعلامية وأنا إعلامي.. وحبيت أتعرف عليك.. كلامك خطأ وعيب”، فردت عليه، قائلة: “ليش وش قلت؟”، ثم علقت على مجمل المحادثة بقولها: “هل ترضاها لأختك؟

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المذيعة “نرجس العوامي” تفاجئ إعلامي طلب مقابلتها في كوفي برد صادم !.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.