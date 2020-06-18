شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب رخيص الثمن.. يكافح السرطان والشيخوخة ويقلل أمراض القلب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مشروب رخيص الثمن.. يكافح السرطان والشيخوخة ويقلل أمراض القلب

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد اب برس

Advertisements

ي الابيض فوائد كبيرة، لكنه يتطلب معالجةً أقل من نوعي الشاي الآخرَيْن (الأخضر والأسود)؛ الأمر الذي يجعله يحتفظ بكمية كبيرة من مضادات الأكسدة، وتعتبر نبتة الكاميليا الصينية مصدر هذا النوع من الشاي؛ حيث يصنَع من براعم وأوراق مختارة بعناية من هذه النبتة. يُستخلَص هذا النوع من الشاي من نبات الكاميليا، وهو النبات الذي يصنَع منه الشاي الأخضر والشاي الأسود، إلا أن طرق معالجته تحفظ له الكثير من الفوائد الصحية، ويقدم هذا الشاي كمية أقل من الكافيين الموجودة في النوعين الآخرين، كما أن تحضيره لفترة أطول قليلًا من نوعي الشاي الآخرين يجعل نكهته قوية، ويوصَى باحتسائه دون إضافة الحليب أو الكريمة أو السكر والعسل. ومن فوائد الشاي الأبيض، أنه غني بمضادات الاكسدة،، عني بنوع من البوليفينول يعرف بـ«الكاتيكين»، وهي جزيئات نباتية تعمل كمضادات للأكسدة داخل الجسم، تحمي الخلايا من التلف الذي تحدثه الجذور الحرة، والجذور الحرة تسبب عددًا من الأمراض والظواهر كآثار الشيخوخة وضعف الجهاز المناعي، والالتهابات المزمنة. كما أن الشاي الأبيض ، يقلل أمراض القلب.. حيث يساعد البوليفينول في تقليل خطر الإصابة بهذه الأمراض، عن طريق ترخية الأوعية الدموية وزيادة المناعة، بالإضافة إلى دوره في منع الكولسترول الضار. وأيضا يكافح السرطان،، حيث يتسبب بموت الخلايا المصابة بعدة أنواع من سرطانات الرئة، بالإضافة إلى دوره في قمع خلايا السرطان في القولون. ومن فوائده أيضا: يحمي من هشاشة العظام: فقد أظهرت الدراسات أن الجذور الحرة والالتهابات المزمنة قد تسرع هشاشة العظام.. وهذان العاملان قد يؤديان إلى قمع الخلايا التي تساعد على نمو العظام وتعزيز الخلايا التي تكسر العظام، وعلى العكس من ذلك، ثبت أن الكاتيكين الموجود في الشاي الأبيض يحارب عوامل الخطر هذه. وله كذلك فوائد أخرى منها ، مكافحة شيخوخة الجلد.. فقد اكتشف العلماء أن تطبيق مستخلص الشاي الأبيض على الجلد ساعد في الحماية من الآثار الضارة لأشعة الشمس فوق البنفسجية.