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عدن - ياسمين التهامي - ابن عاق يضرب أمه بطريقة وحشية إرضاءً لزوجته وحينما سمع الجيران صراخها كانت النهاية الصادمة

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements شاب مصري، على ضرب والدته المسنة، بطريقة وحشية، وذلك لإجبارها على مغادرة الشقة التي تسكن فيها زوجته. وفي التفاصيل، تعرَّضت سيدة مصرية مُسنة، إلى الضرب المبرح على يد ابنها الكبير الذي حاول طردها من الشقة للإقامة فيها مع زوجته وأولاده. وأكد الأهالي الذي ازدحموا على صراخ السيدة، أن الابن ظروفه المادية صعبة ويضربها بشكل مبرح لحاجته الدائمة إلى المال، ولطردها من الشقة. وأوضحت السيدة، أنه كان يقيم في شقة مجاورة لكن قرر إخلائها للإقامة في شقة أمه ويجبرها على الإقامة مع إحدى قريباته، وذلك بسبب غضب زوجته لعدم قدرته على الإنفاق عليها وعلى الأولاد. وألقت الشرطة القبض على ابنها، لكنها توصلت لهم أن يفرجوا عنه، وعندما تمكن مرة أخرى من الشقة رجه لإهانتها وضربها مرة أخرى، وفقًا للروايات المتداولة. شاب مصري، على ضرب والدته المسنة، بطريقة وحشية، وذلك لإجبارها على مغادرة الشقة التي تسكن فيها زوجته. وفي التفاصيل، تعرَّضت سيدة مصرية مُسنة، إلى الضرب المبرح على يد ابنها الكبير الذي حاول طردها من الشقة للإقامة فيها مع زوجته وأولاده. وأكد الأهالي الذي ازدحموا على صراخ السيدة، أن الابن ظروفه المادية صعبة ويضربها بشكل مبرح لحاجته الدائمة إلى المال، ولطردها من الشقة. وأوضحت السيدة، أنه كان يقيم في شقة مجاورة لكن قرر إخلائها للإقامة في شقة أمه ويجبرها على الإقامة مع إحدى قريباته، وذلك بسبب غضب زوجته لعدم قدرته على الإنفاق عليها وعلى الأولاد. وألقت الشرطة القبض على ابنها، لكنها توصلت لهم أن يفرجوا عنه، وعندما تمكن مرة أخرى من الشقة رجه لإهانتها وضربها مرة أخرى، وفقًا للروايات المتداولة.

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