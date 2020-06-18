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عدن - ياسمين التهامي - عــااااجل" بيان مزلزل ومرعب لسكان الارض صادر من الصحة العالمية" العالم باكمله مهدد بأمر خطير سيستمر طويلآ وسيقضي على ثلثين سكان العالم تفاصيل صاااادمة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements اااجل" بيان مزلزل ومرعب لسكان الارض صادر من الصحة العالمية" العالم باكمله مهدد بأمر خطير سيستمر طويلآ وسيقضي على ثلثين سكان العالم تفاصيل صاااادمة ! أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبريسوس، أن غالبية الدول لا تزال في المراحل الأولى من التصدي لفيروس اااجل" بيان مزلزل ومرعب لسكان الارض صادر من الصحة العالمية" العالم باكمله مهدد بأمر خطير سيستمر طويلآ وسيقضي على ثلثين سكان العالم تفاصيل صاااادمة ! أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبريسوس، أن غالبية الدول لا تزال في المراحل الأولى من التصدي لفيروس كورونا المستجد، معتبرا أن غالبية سكان العالم هم عرضة للإصابة بكوفيد-19. وأضاف المدير العام في مؤتمر صحافي عبر الفيديو “لا يخطئن أحد: أمامنا طريق طويل. هذا الفيروس سيكون معنا لفترة طويلة”. وحذر غيبريسوس من خطر الشعور الزائف بالرضا عن الإجراءات الحالية وما قد يؤدي إليه من تهاون في المعركة ضد الفيروس. وأضاف “الخطر الأكبر الذي نواجهه اليوم هو التهاون” أمام الوباء العالمي، مشيراً إلى أن “العناصر الأولية تبين أن غالبية سكان العالم لا يزالون معرضين” للإصابة بفيروس كورونا المستجد. وأشار مدير منظمة الصحة العالمية إلى أن التسرع في رفع إجراءات الحظر قد يؤدي لتفشي الوباء مرة أخرى. وقال إنه “بينما يبدو الوباء في ذروته أو يتراجع في غرب أوروبا إلا أنه لا يزال في مرحلة البداية في دول أخرى عدة”. ولفت غيبريسوس إلى أن “بعض الدول التي تعرضت للوباء مبكرا ترى الآن تصاعدا جديدا في عدد المصابين، ولا يجب أن نقع في هذا الخطأ لأن الطريق أمامنا لا يزال طويلا وهذا الفيروس سيبقى معنا فترة طويلة”.

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