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عدن - ياسمين التهامي - عـاجل .. السعودية تشهد كارثة مرعبة قبل قليل .. وتحذيرات صارمة للمواطنيين والمقيميين بمغادرة البلاد فورا .. شاهد

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت المملكة العربية السعودية، الوافدين المخالفين لتعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس ت المملكة العربية السعودية، الوافدين المخالفين لتعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا بالإبعاد والغرامة. ونشر الحساب الرسمي للأمن العام السعودي على حسابه في"تويتر"، قرارا يقضي بأن أي مقيم يخالف تعليمات ارتداء الكمامة، وترك مسافة (التباعد الاجتماعي)، أو يرفض قياس درجة حرارته عند دخول مقرات القطاع العام والخاص، يبعد فورا عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة بحقه. وأشار إلى أن العقوبة المالية تبدأ بغرامة 1000 ريال في المرة الأولى، وتضاعَف في حال التكرار. وفي سياق متصل حذّر الوكيل المساعد للصحة الوقائية في وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري ، من خطورة الممارسات الخاطئة، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والسلوكيات الصحية في عودة الانتقال النشط للفيروس في المجتمع بشكل كبير جدا، ومنه إلى الأسر.

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