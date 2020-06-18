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عدن - ياسمين التهامي - هام وخطير : ظهور أول حالة إصابة بفيروس كاواساكي في الوطن العربي !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت الجزائر، عن تسجيل أول حالة إصابة بمرض كاواساكي المستجد والمرتبط بفيروس ت الجزائر، عن تسجيل أول حالة إصابة بمرض كاواساكي المستجد والمرتبط بفيروس كورونا ، وذلك لأول مرة في الوطن العربي. وصرّحت الدكتورة سعيدة براهيمي رئيسة قسم طب الأطفال بمستشفى محافظة باتنة الجامعي شرق البلاد، أن الإصابة ظهرت على طفل يبلغ 3 أعوام من العمر، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الإصابات بالفيروس المستجد بين الأطفال إلى 10 حالات مؤكدة. والفيروس الجديد، هو عبارة عن امتداد لفيروس كورونا ويسمى متلازمة العقدة الليمفاوية المخاطية الجلدية، ويصيب الصغار دون 5 أعوام.

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