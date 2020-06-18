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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي : أمانة محافظة جدة تغلق 280 محلاً تجارياً مخالفاً لهذة الشروط الهامة .. تفاصيل !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت أمانة محافظة جدة 280 محلًا تجاريًّا ما بين مطاعم وملاحم وأنشطة أخرى متنوعة خالفت الأنظمة، ولم تُطَبّق الإجراءات الاحترازية لفيروس ت أمانة محافظة جدة 280 محلًا تجاريًّا ما بين مطاعم وملاحم وأنشطة أخرى متنوعة خالفت الأنظمة، ولم تُطَبّق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا مع أمر منع التجول من الساعة 3 مساءً وحتى 6 صباحاً. ‎وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أنه جرى رصد هذه المحلات من قِبَل مراقبي البلديات إثر جولات رقابية، نفّذتها على الأنشطة المستثناة والمراكز التجارية "المولات" ومحال تجارة الجملة والتجزئة للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية. ‎وبيّن أن أمانة جدة ممثلة في بلدياتها الفرعية مستمرة في تنفيذ جولاتها الرقابية المستمرة على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية من أبرزها فحص درجة حرارة العاملين والمتسوقين، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والكمامات بما في ذلك إلزام القائمين على المولات والمتاجر بتوفير "الملصقات" التوعوية والإرشادية, تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة مرتادي هذه المتاجر. ‎وأضاف المهندس الزهراني أن الجولات الرقابية تأتي ضِمن الجولات المتواصلة على جميع مراكز التسوق والمطاعم وخدمات التوصيل لضمان امتثال تلك المنشآت في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتنظيمية لمنع انتشار الفيروس، والتأكيد والمراقبة على استمرار منع كل الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي كصالونات الحلاقة والتجميل، والمراكز الترفيهية، ودور السينما. ‎وأكد حرص أمانة محافظة جدة على أمن وسلامة وصحة المواطنين والمقيمين، والإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر مركز الاتصال 940

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