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عدن - ياسمين التهامي - ولي العهد" وملك الأردن يبحثان هاتفيًا علاقات البلدين والمستجدات الإقليمية ..تفاصيل !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات والعاهل الأردني عبدالله الثاني بن الحسين اليوم - خلال اتصال هاتفي - العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها على المستويات كافة إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتناول الاتصال التطورات الإقليمية خاصة خطوة الحكومة الإسرائيلية بضم أراض فلسطينية بصورة غير قانونية ومخالفة للقرارات الدولية مما يقوض فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات والعاهل الأردني عبدالله الثاني بن الحسين اليوم - خلال اتصال هاتفي - العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها على المستويات كافة إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتناول الاتصال التطورات الإقليمية خاصة خطوة الحكومة الإسرائيلية بضم أراض فلسطينية بصورة غير قانونية ومخالفة للقرارات الدولية مما يقوض فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط

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