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عدن - ياسمين التهامي - كما ورد : مجلس السلم والأمن الإفريقي يخصص جلسة حول تطورات الأوضاع في السودان !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مجلس السلم والأمن الإفريقي اليوم جلسة عبر تقنية الفيديو ، خُصصت للوقوف على تطورات الأوضاع في السودان. وبحث الاجتماع الجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية في السودان ، فيما يخص تحقيق السلام الشامل والمستدام، إضافة إلى السعي الحثيث مع أصدقاء السودان والشركاء الدوليين لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب وكل أشكال العقوبات، التي تمثل المدخل الحقيقي لتجاوز السودان للتحديات الاقتصادية، بما فيها معالجة مشكلات الديون الخارجية. مجلس السلم والأمن الإفريقي اليوم جلسة عبر تقنية الفيديو ، خُصصت للوقوف على تطورات الأوضاع في السودان. وبحث الاجتماع الجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية في السودان ، فيما يخص تحقيق السلام الشامل والمستدام، إضافة إلى السعي الحثيث مع أصدقاء السودان والشركاء الدوليين لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب وكل أشكال العقوبات، التي تمثل المدخل الحقيقي لتجاوز السودان للتحديات الاقتصادية، بما فيها معالجة مشكلات الديون الخارجية.

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