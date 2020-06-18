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عدن - ياسمين التهامي - دعوة سعودية خطيرة لاغتيال أمير دولة قطر الشيخ تميم ووالدته الشيخة موزه المسند

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements كاتب سعودي تغريدة دعا فيها لقتل أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني، ووالدته الشيخه موزه المسند، بدعوى حل الأزمة الخليجية. وقال الكاتب السعودي، خالد الزعتر، في تدوينة على حسابه في تويتر، قبل أن يتم حذفها سريعًا: "الحل في قطر سهل جدا.. اغتيال لموزه المسند وابنها تميم". واعتبر مغردون أن عبارات الزعتر، تحريض على صريح على القتل، وطالبوا بملاحقته دوليا. يأتي هذا في ظل استمرار الأزمة الخليجية بين الرباعي وقطر، بعد اتهامات الأولى للأخيرة بالتعاون مع إيران وتركيا ومحاولة زعزعة النظام العربي، وهو ما تنفيه الدوحة. كاتب سعودي تغريدة دعا فيها لقتل أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني، ووالدته الشيخه موزه المسند، بدعوى حل الأزمة الخليجية. وقال الكاتب السعودي، خالد الزعتر، في تدوينة على حسابه في تويتر، قبل أن يتم حذفها سريعًا: "الحل في قطر سهل جدا.. اغتيال لموزه المسند وابنها تميم". واعتبر مغردون أن عبارات الزعتر، تحريض على صريح على القتل، وطالبوا بملاحقته دوليا. يأتي هذا في ظل استمرار الأزمة الخليجية بين الرباعي وقطر، بعد اتهامات الأولى للأخيرة بالتعاون مع إيران وتركيا ومحاولة زعزعة النظام العربي، وهو ما تنفيه الدوحة.

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