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عدن - ياسمين التهامي - مؤذن في دولة خليجية ثرية يثير غضب عارم ويشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد رفع الأذان بهذه الطريقة (فيديو)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مقطع فيديو متداول، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الكويت، لأداء الأذان بلغة عربية ركيكة، لوافد أجنبي. ويظهر بالفيديو مؤذن آسيوي لا يتحدث العربية بطلاقة، يقوم برفع الآذان، ناطقاً جميع الكلمات بطريقة خاطئة، ما أثار غضب الكويتيين فكتبت المحامية دلال الملا: “هذا اللي قلنا عنه والكل هاج علينا، هديتو كل شي وييتو على هالمساكين، وين المؤذن؟ ليش مخلي عامل النظافة يأذن بداله !”. وقامت ناشطة أخرى بنشر صوت للآذان بطريقة مُشابهة، وعلقت: “اسمعي هذا المؤذن في السالمية ملاصق لمستشفي السيف”. بينما كشفت مغردة أخرى كواليس بعض ما يحدث داخل المساجد بالكويت، وكتبت: “سمعتي هذا المؤذن زوجي يقول كبير بالسن ومايقدر، حتى بعض المصلين يؤمون الناس للصلاة مكانه، معقوله وزارة الأوقاف تعين كبار السن من المصاروه بالمساجد ؟ واليوم سمع اللي عند مستشفى المواساة أدهى وأمر”. مقطع فيديو متداول، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الكويت، لأداء الأذان بلغة عربية ركيكة، لوافد أجنبي. ويظهر بالفيديو مؤذن آسيوي لا يتحدث العربية بطلاقة، يقوم برفع الآذان، ناطقاً جميع الكلمات بطريقة خاطئة، ما أثار غضب الكويتيين فكتبت المحامية دلال الملا: “هذا اللي قلنا عنه والكل هاج علينا، هديتو كل شي وييتو على هالمساكين، وين المؤذن؟ ليش مخلي عامل النظافة يأذن بداله !”. وقامت ناشطة أخرى بنشر صوت للآذان بطريقة مُشابهة، وعلقت: “اسمعي هذا المؤذن في السالمية ملاصق لمستشفي السيف”. بينما كشفت مغردة أخرى كواليس بعض ما يحدث داخل المساجد بالكويت، وكتبت: “سمعتي هذا المؤذن زوجي يقول كبير بالسن ومايقدر، حتى بعض المصلين يؤمون الناس للصلاة مكانه، معقوله وزارة الأوقاف تعين كبار السن من المصاروه بالمساجد ؟ واليوم سمع اللي عند مستشفى المواساة أدهى وأمر”.

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