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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وهااام..وزارة الصحة السعودية تباغت المواطنين والمقيمين وتعلن رسميا اعتماد هذا الدواء لمعالجة فيروس كورونا القاتل ( صورة واسم العلاج )

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت وزارة الصحة السعودية، عن اعتمادها دواء ”ديكساميثازون“، وهو دواء من عائلة الكورتيزون، وذلك ليكون ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى كورونا. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية ”واس“، فإن وزارة الصحة شرعت بإعطاء هذا الدواء للمرضى في أجنحة المستشفيات وفي العنايات المركزة، وللذين يحتاجون إلى أكسجين. وأشارت الوزارة إلى وجود دراسة كبيرة قائمة حاليا، ونشرت بعض نتائجها بالأمس، بينت أن هذا الدواء يقلل من وفيات مرضى كورونا. وأكدت أنها تقوم بتحديث البروتوكول العلاجي لمرضى كورونا باستمرار، لإضافة أي أدوية لها عائد إيجابي على المرضى، حيث يتابع المختصون في الوزارة كل ما يصدر من مراكز الأبحاث حول العالم وعلى مدار الساعة. السعودية تعتمد دواء "ديكساميثازون"... ت وزارة الصحة السعودية، عن اعتمادها دواء ”ديكساميثازون“، وهو دواء من عائلة الكورتيزون، وذلك ليكون ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى كورونا. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية ”واس“، فإن وزارة الصحة شرعت بإعطاء هذا الدواء للمرضى في أجنحة المستشفيات وفي العنايات المركزة، وللذين يحتاجون إلى أكسجين. وأشارت الوزارة إلى وجود دراسة كبيرة قائمة حاليا، ونشرت بعض نتائجها بالأمس، بينت أن هذا الدواء يقلل من وفيات مرضى كورونا. وأكدت أنها تقوم بتحديث البروتوكول العلاجي لمرضى كورونا باستمرار، لإضافة أي أدوية لها عائد إيجابي على المرضى، حيث يتابع المختصون في الوزارة كل ما يصدر من مراكز الأبحاث حول العالم وعلى مدار الساعة. السعودية تعتمد دواء "ديكساميثازون"...

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