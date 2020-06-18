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كتب امير فتحي في الخميس 18 يونيو 2020 01:54 صباحاً - لاول مرة ظهور صاروخي الفنانة ”حلا الترك“ ... تخطف الأنظار وكأنها ”حورية من الجنة” وتقهر كل “فنانات الخليج“ ... "صور"

ظهرت الفنانة حلا الترك باطلالة مثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترقص في أحد كواليس برامج الطهي، وتعرضت بعدها لانتقادات لاذعة من قبل الجمهور.

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ونشرت حلا الترك عبر احدى صفحاتها الشخصية، وهي بالفستان الأخضر الجميل، والمكياج الرائع، وتتمايل بخصرها بجراة غير عادية، لتتعرض للعديد من التعليقات، بوصفها بـ "ساحرة".

وأكدت حلا الترك مسبقا وهي توجه كل الدعم و السداد لكافة الجهود التي بذلوها وسط مخاوف وتداعيات فيروس كورونا المستجد، مؤكدة التزامها بالحجر الصحي التي تفرضها الدولة.

بدأت الترك مشوارها من خلال برنامج ستار صغار بالسابعة من عمرها، الذي عرض على قناة أبو ظبي بعام 2009، لكن عرفها الجمهور وبدايتها الحقيقة في عام 2011 من خلال برنامج المواهب عرب قوت تالنت.