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كتب امير فتحي في الخميس 18 يونيو 2020 01:54 صباحاً - عـــاجل : مظاهرات عارمة تعمم شوارع الأردن قبل قليل .. والملك عبدالله يجن جنونه .. شاهد (فيديو)

تظاهر المئات من المواطنين الأردنيين في إحدى المحافظات الأردنية، احتجاجاً على عديد من القضايا من بينها اعتقال شخصيات اجتماعية أردنية ونواب أردنيين سابقين من قبل السلطات الأمنية خلال الفترة الماضية، لانتقادهم للأداء الحكومي في البلاد.

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ووثق مقطع فيديو تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدته “وطن”، المظاهرة التي خرج فيها المواطنون وحملوا لافتات تطالب بالحرية للمعتقلين لدى السلطات الأمنية الأردنية، مثل المختطف “أحمد العويدي العبادي”، المعتقل لدى السلطات الأردنية.

ويُسمع من المظاهرة الغاضبة شعارات المتظاهرين الذين هتفوا ضد الملك الأردني وضد الدستور، ومطالبين بتعديل الدستور الأردني، معتبرين بأن قانون المملكة أصبح “قانون إرهاب” على حد قولهم.