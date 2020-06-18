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صنعاء - ياسمين الخيامي - رسمياً .. السعودية تتهم قيادات حزبيه في الشرعية بالتخابر مع تركيا وقطر ومستشار هادي يسلم الرياض قائمة بأسماء مسؤولين وقيادات يمنية لهم ارتباط بأنقرة والدوحة (تفاصيل)

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