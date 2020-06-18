شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وفي غاية الخطورة.. قوات العواضي تتعرض لخيانة كبرى وطيران التحالف يكثف غاراته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة.. قوات العواضي تتعرض لخيانة كبرى وطيران التحالف يكثف غاراته

-------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: مفاجأة بشأن الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي من فيروس كورونا.. تفاصيل المذيعة “نرجس العوامي” تفاجئ إعلامي طلب مقابلتها في كوفي برد صادم !.. شاهد كأنه القيامة في الخليج.. "حلقة النار" تحول سماء سلطنة عمان والسعودية إلى ظلام.. شاهد (صور) عاجل وهااام..وزارة الصحة السعودية تباغت المواطنين والمقيمين وتعلن رسميا اعتماد هذا الدواء لمعالجة فيروس كورونا القاتل ( صورة واسم العلاج ) مؤذن في دولة خليجية ثرية يثير غضب عارم ويشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد رفع الأذان بهذه الطريقة (فيديو) Advertisements سعودية تخرج من قبرها بعد 8 سنوات من دفنها لتكشف القاتل الذي ازهق روحها ودفنها خارج المقبرة دعوة سعودية خطيرة لاغتيال أمير دولة قطر الشيخ تميم ووالدته الشيخة موزه المسند تحذير قطري لكافة ملوك وامراء دول مجلس التعاون الخلجي من كارثة حقيقية ستضرب الجميع بقوة ولن ينجو منها احد شاهد بالصور..أمير من الاسرة السعودية الحاكمة يتعرض لحادث مروري مروع وسيارته تتحول الى خردة متفحمة ( 5 صور ) تحذيرعاجل وهام للمغتربين اليمنيين..اصحاب هذه المهن سترفض الجوازات السعودية تجديد اقامتهم وسترحلهم الى خارج الاراضي السعودية (21 مهنة ) السلطات السعودية تكشف حقيقة الجني الذي ظهر في "مقبرة الباحة" واثار خوف وهلع السعوديين ..شاهد صورة الجني ( صورة ) عاجل..مراسل قناة الجزيرة القطرية يكشف قيام السلطات السعودية بطرد عدد من وزراء الشرعية وقادة عسكريين من فنادق الرياض

وردنا قبل قليل..تدخل مباشر من صقور التحالف وانفجارات عنيفة تهز مأرب وضربة موجعة للحوثيين تبدد احلامهم بالسيطرة على المحافظة الغنية

شالب أمريكي أراد الاحتفال للزواج من حبيبته..لكن حدث شيء جعله يغير كل مخططاته ويلغي الاحتفال ويقوم بعمل نبيل اثلج صدور كل ابناء اليمن ( صورة )tyle="text-align: justify;">كشفت مصادر محلية في مديرية ردمان بمحافظة البيضاء اليوم الأربعاء، أن قوات ياسر العواضي تعرضت لضربة صاروخية من مسلحي جماعة الحوثي خسروا على إثرها أكثر من 100 مقاتل في لحظة واحدة.

وقالت المصادر إن قصف صاروخياً استهدف تجمعاً كبيراً لقوات العواضي ما أدى إلى مقتل 60 مسلحاً وإصابة أكثر من 50 آخرين.

وأضافت المصادر إن من بين القتلى والجرحى قيادات من قوات العواضي بينهم الشيخ حسين صالح الطاهري الذي قتل في الضربة الصاروخية وقتل وجرح مرافقوه بالكامل،

وكان القيادي بحزب المؤتمر ياسر العواضي قد أعلن الحرب على قوات صنعاء مساء أمس الثلاثاء بالتزامن مع تغطية جوية بالطيران الحربي للتحالف السعودي لإسناد قواته في مواجهة قوات صنعاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وفي غاية الخطورة.. قوات العواضي تتعرض لخيانة كبرى وطيران التحالف يكثف غاراته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.