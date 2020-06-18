إصابة طفل بقصف للحوثيين شمالي مدينة تعز

أصيب طفل بجروح، الأربعاء، جراء سقوط قذيفة مدفعية أطلقتها مليشيا الحوثي على حي سكني شمالي مدينة تعز جنوبي غرب اليمن.
وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن مليشيات الحوثي المتمركزة في شارع الخمسين قصفت بالمدفعية حي وادي القاضي، ما أسفر عن إصابة طفل.
وأضافت المصادر أن القذيفة خلفت أضرار مادية بأحد المنازل، بالإضافة إلى تضرر سيارة كانت بالقرب من مكان الحادث.
والخميس الفائت، قتل مدنيان وأصيب ثلاثة آخرين في قصف للحوثيين، على حي سكني بالقرب من الخط الرئيسي بمنطقة الضباب غرب المدينة.
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