شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة إحتياجات المناطق الشمالية الغربية في محافظة المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر،اليوم، مع شيوخ وأعيان قبيلة "يسهول" احتياجات المناطق الشمالية الغربية للمحافظة، ,فقا لوكالة سبا الشرعية.



واطلع المحافظ خلال اللقاء ، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر، على احتياجات المناطق الشمالية الغربية من المشاريع الخدمية والبنى التحتية..مؤكدا حرص السلطة المحلية على توفير المشاريع التنموي في هذه المناطق، بما يساهم في تخفيف معاناة المواطنين.

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