باسلامة يترأس اجتماعا لجامعة حضرموت لمناقشة آلية استمرار الدراسة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة اليوم، بالمكلا، آلية استمرار الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019- 2020م، في كليات جامعة حضرموت، مع الاخذ بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد للطلاب للحد من انتشار فيروس كورونا، وفقا لوكالة سبا الشرعية.



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واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية الدكتور عبدالله بابعير، استكمال الدراسة الجامعية بنظام التعليم الالكتروني عن بعد.

وأشاد وزير التعليم العالي بجهود قيادة جامعة حضرموت، مشيراً إلى أن الوزارة تعتزم تعميم فكرة جامعة حضرموت على بقية الجامعات الأخرى باعتبارها نموذجا ناجحا، لافتاً بأنه سينقل جميع متطلبات الجامعة الضرورية على مجلس الوزراء في الاجتماع القادم.

وكان الوزير باسلامة، اطلع على الاستعدادات والتجهيزات لعودة الطلاب واستكمال الدراسة بنظام التباعد بمجمع كليات المستقبل.