- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باسلامة يترأس اجتماعا لجامعة حضرموت لمناقشة آلية استمرار الدراسة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش اجتماع، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة اليوم، بالمكلا، آلية استمرار الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019- 2020م، في كليات جامعة حضرموت، مع الاخذ بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد للطلاب للحد من انتشار فيروس كورونا، وفقا لوكالة سبا الشرعية.
واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية الدكتور عبدالله بابعير، استكمال الدراسة الجامعية بنظام التعليم الالكتروني عن بعد.
وأشاد وزير التعليم العالي بجهود قيادة جامعة حضرموت، مشيراً إلى أن الوزارة تعتزم تعميم فكرة جامعة حضرموت على بقية الجامعات الأخرى باعتبارها نموذجا ناجحا، لافتاً بأنه سينقل جميع متطلبات الجامعة الضرورية على مجلس الوزراء في الاجتماع القادم.
وكان الوزير باسلامة، اطلع على الاستعدادات والتجهيزات لعودة الطلاب واستكمال الدراسة بنظام التباعد بمجمع كليات المستقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر باسلامة يترأس اجتماعا لجامعة حضرموت لمناقشة آلية استمرار الدراسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.