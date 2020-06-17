مجلي: الجيش الوطني يحقق مكاسب كبيرة على الأرض في نهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي، أن قوات الجيش تقدمت وسيطرت على عدد من المواقع في منطقة صلب ونجد العتق بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء.



وقال العميد مجلي في تصريحات وفقا لـ (سبتمبر نت) "أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنوا من القضاء على مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، التي حاولت التسلل إلى بعض المواقع في الجبهات القتالية، و أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بدقة عالية وكفاءة قتالية مواقع ومعدات وأسلحة العدو".

واضاف مجلي" أن المعارك الدفاعية والهجومية المتواصلة خلال الأسبوع المنصرم أسفرت عن وقوع خسائر كبيرة للمليشيات الحوثية في الأرواح والأسلحة والمعدات"..مؤكدا أنه تم استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، علاوة على أسر عددا من عناصر المليشيات الحوثية فيما لاذ البقية بالفرار.

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وأشار الناطق الرسمي ،الى أن المليشيات الحوثية الارهابية تواصل استهداف الأعيان المدنية والمدنيين في محافظات مأرب والبيضاء، والحديدة، والمحمية بموجب القانون الدولي الانساني، بالصواريخ والطائرات المسيرة والمقذوفات..مؤكدا أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يقفون بقوة وحزم تجاه تلك الأعمال الارهابية.

وأكد أن أبطال الجيش الوطني يتمتعون بالروح المعنوية العالية والثبات والشجاعة والحفاظ على الجاهزية القتالية ومستمرون في التقدم و كسب المواقع الهامة على الارض وهزيمة المليشيات الحوثية الانقلابية الإرهابية.

ودعا القبائل في مناطق سيطرة الحوثيين، الى مقاومة المليشيات الحوثية وعدم السماح بزج أبنائهم في المعارك الخاسرة ضد أبناء شعبنا اليمني، وعدم التصديق للحرب النفسية والاشاعات والاخبار الكاذبة التي يقوم بها إعلام المليشيا الحوثية المضلل.

وأشاد الناطق الرسمي للقوات المسلحة بالدعم اللوجستي والاسناد الجوي لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.