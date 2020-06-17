أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 يونيو 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2020 وهي كالتالي :

فتح يدين احتجاز المليشيات مساعدات صحية تابعة لمنظمة الصحة العالمية في ميناء الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/486260/ مالا تعرفه عن مساعي أردوغان لتوسعة الخلاف اليمني ونشر الفوضى (تقرير) https://www.elyamnelaraby.com/486262/ كاتب جنوبي: أجنحة حزب الإصلاح تخدم قطر وتركيا https://www.elyamnelaraby.com/486263/ تعز.. تدشين حملة الرش الضبابي لمكافحة البعوض الناقل للأوبئة https://www.elyamnelaraby.com/486275/ Advertisements مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في حجة https://www.elyamnelaraby.com/486276/ مليشيا الحوثي تشن قصفا هستيريا على مناطق متفرقة من مديرية حيس بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/486281/ الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة في نهم ومقتل واصابة العشرات من المليشيا https://www.elyamnelaraby.com/486291/ نائب الرئيس يشيد بإنتصارات الجيش والمقاومة في مختلف الجبهات https://www.elyamnelaraby.com/486293/ وصول دفعة من شحنة الإمدادات المقدمة من مجموعة هائل سعيد أنعم لمجابهة كورونا https://www.elyamnelaraby.com/486294/

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