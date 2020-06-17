شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن عدد الوافدين الذين سيغادرون السعودية خلال هذا العام ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت شركة جدوى للاستثمار أن يغادر نحو 1.2 مليون عامل أجنبي سوق العمل المحلي خلال العام الحالي، مبينة أن تقديراتها مستندة لبيانات التأمين الصحي التي تشير إلى مغادرة نحو 300 ألف شخص من بداية 2020 وحتى الآن.

معدل البطالة وأوضحت “جدوى” في دراسة حديثة لها عن تطورات سوق العمل بالمملكة، أنه رغم أن المملكة تشهد بعض التحرك في معدل البطالة وسط العاملين السعوديين خلال العام الحالي، إلاّ أن التوقعات تشير إلى أن معدل البطالة سيبقى دون تغيير، عند نحو 12% بنهاية عام 2020.

ساند وقالت إن نظام “ساند” الذي يتيح استبقاء المواطنين في الوظائف التي يعملون بها في القطاع الخاص، إلى جانب جهود التوطين، سيساعدان على استقرار مستويات التوظيف.

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وأضافت “جدوى” أنه منذ منتصف مارس الماضي، شجعت مؤسسات كثيرة موظفيها للعمل عن بعد، بسبب ظروف تفشي فيروس “كورونا” لافتة إلى أنه يتوقع أن يكون هناك بين 35 إلى 65% من إجمالي العمالة في المملكة يعملون من المنازل.

خفض الأجور وأشارت إلى أنه لمواجهة الوضع الحالي غير المسبوق اضطرت الشركات أو ستضطر لخفض الأجور بصورة مؤقتة، وإنهاء بعض عقود العمل خاصة للعمالة الأجنبية، وتسجيل العمالة الوطنية في نظام “ساند” الذي يتحمل نسبة 60% من أجور معظم العاملين السعوديين في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر لما يصل الى 1.2 مليون مواطن من إجمالي مليوني عامل يعملون بالقطاع الخاص.