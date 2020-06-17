شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحة المهرة تتسلم دفعة جديدة من الادوية والمستلزمات الطبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسلم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة، اليوم، دفعة جديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة عبر البرنامج الوطني للإمداد الدوائي،وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



واوضح الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة سالم نيمر ،بأن هذه الدفعة تأتي ضمن جهود وزارة الصحة العامة والسكان لدعم السلطة المحلية ولجنة الطوارئ بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا والأوبئة المنتشرة إثر المنخفض الجوي الذي تأثرت به المحافظة مؤخرا..مشيراً الى انه سيتم توزيع الادوية والمستلزمات الطبية على قسم العزل الصحي بمستشفى الغيظة ومكتب الصحة والمنشآت الصحية بالمديريات.

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