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الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة في نهم ومقتل واصابة العشرات من المليشيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 يونيو 2020

الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة في نهم ومقتل واصابة العشرات من المليشيا

متابعات_ الخليج 365

تخوض قوات الجيش الوطني مسنودة برجال المقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية معارك متواصلة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهات مديرية نهم شرقي صنعاء، لليوم السادس على التوالي، وسط تراجع وخسائر فادحة في صفوف المليشيات.

 

 

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وقال مصدر عسكري  وفقا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة "إن أبطال الجيش الوطني سددوا، اليوم الأربعاء، ضربات موجعة للعدو في جبهات نجد العتق وصلب بمديرية نهم، وتمكنوا من تحرير قرية الباطن وما حولها باتجاه فرضة نهم، وما تزال المعارك مستمرة وسط تقدم أبطال الجيش الوطني".

 

وأضاف المصدر" أن المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح، إضافة إلى عناصر أخرى سلمت نفسها لأبطال الجيش في جبهات صلب ونجد العتق".

 

وأشار الى أن طيران تحالف دعم الشرعية دمّر نحو 20 طقماً تحمل تعزيزات بشرية وذخائر في مديرية نهم كانت في طريقها إلى المليشيات في جبهة نجد العتق، كما استهدفت بغارات أخرى آليات ومواقع متفرقة للمليشيات وكبّدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

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