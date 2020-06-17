الجيش الوطني يعلن تحرير قرية "الباطن" وعدة مواقع في مديرية نهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن الجيش الوطني، اليوم الأربعاء، تحرير قرية "الباطن" وعدة مواقع في مديرية نهم شرقي صنعاء، عقب معارك مع جماعة الحوثي الانقلابية.



وقال الجيش، في بيان له، إن قواته بالتعاون مع المقاومة الشعبية تمكنوا من تحرير قرية "الباطن" ومواقع استراتيجية مختلفة في جبهة "نهم"، فيما دكت مقاتلات التحالف العربي، بقيادة السعودية، 20 دورية تحمل تعزيزات بشرية.

وأضاف الجيش أن قواته خاضت معارك متواصلة، لليوم السادس على التوالي في جبهات نهم، وسط خسائر فادحة في صفوف المليشيا الحوثية الانقلابية.

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ووفقا للبيان، فقد وجهت قوات الجيش الوطني، ضربات موجعة للانقلابيين وتمكنت من تحرير قرية "الباطن" وما حولها باتجاه "فرضة نهم"، في معارك لا تزال مستمرة.

وأسفرت المعارك، عن سقوط عشرات القتلى في صفوف المليشيا الحوثية، فيما تم أسر عدد من العناصر الحوثية في جبهات "صلب" و"نجد العتق".

وحسب البيان، فقد دمرت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، 20 دورية تحمل تعزيزات بشرية وذخائر في مديرية نهم قبل وصولها للانقلابيين بمنطقة "نجد العتق".

كما استهدفت مقاتلات التحالف، مواقع وتجمعات أخرى للمليشيات الحوثية في جبهة نهم، وكبدتها خسائر بشرية فادحة، وفقا للبيان.