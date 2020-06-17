مليشيا الحوثي تشن قصفا هستيريا على مناطق متفرقة من مديرية حيس بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 يونيو 2020
الخليج 365 ـ الحديدة
عاودت مليشيات الحوثي، الأربعاء 17 يونيو/حزيران 2020، قصف مناطق متفرقة من مديرية حيس جنوب الحديدة، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ضمن خروقاتها اليومية للهدنة الأممية.
وأكدت مصادر محلية في حيس قيام المليشيات بقصف مركز المدينة بقذائف الهاون الثقيل، بالتزامن مع فتح نيران أسلحتها الرشاشة صوب منازل المواطنين.
وتابعت المصادر، إن منطقة بيت مغاري في شمال غرب حيس تعرضت لاستهداف مماثل من قبل مليشيات الحوثي.
وأشارت المصادر إلى أن القصف والاستهداف كان بشكل هستيري وخلف حالة من الرعب والهلع في صفوف المدنيين لا سيما الأطفال والنساء.
وتشهد الأحياء السكنية في مديرية حيس استهدافاً بشكل يومي من قبل مليشيات الحوثي مما تسبب في سقوط المئات من المدنيين بين شهيد وجريح، في ظل صمت وتخاذل أممي مريب
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