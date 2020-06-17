كيف ينظر الشارع اليمني للدعوات المطالبة بتدخل تركيا في اليمن (استطلاع)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 يونيو 2020

الخليج 365 ـ خاص

استفزت الدعوات التي أطلقها ناشطون تابعون لحزب الإصلاح لتركيا بالتدخل في اليمن، كثير من المواطنين اليمنيين.



وكان ناشطون وسياسيون محسوبون على الحزب قد أطلقوا حملة تطالب تركيا بالتدخل في اليمن، على غرار تدخلها في ليبيا.

لماذا؟:

في السياق، يتساءل الطالب الجامعي "عبد القدوس شبيطة" عن أسباب ودوافع التدخل التركي في اليمن.

ويضيف، في حديث إلى "الخليج 365": تدخلت دول مجلس التعاون الخليجي بطلب من الحكومة الشرعية، ولأن أمنها من أمن اليمن، وأمن اليمن من أمنها، كما إن هذه الدول عرفت بمواقف التاريخية المساندة ليمن، في كل المنعطفات التي مر بها.

ويتابع: الأتراك يسعون لاستعادة من يعتقدونه مجدا، ولهم كثير من البلدان أذرع خبيثة، كحزب الإصلاح في اليمن الذي يفترض أن تتخذ الحكومة اليمنية موقفا منه، وايضا التحالف العربي.

Advertisements

خطوة مجنونة:

من جهته يرى الأستاذ (م.س.د) وهو موظف في وزارة التربية، أن الأتراك يحلمون فعلا بالتدخل، لكن ذلك غير ممكن، فالشعب اليمني الذي وقف بقوة ضد تدخل إيران، لن يرحب بتدخل الأتراك، فللطرفين أجندات خاصة بهما، بعيدة عن اليمن وهمومه.

ويتابع أن للأتراك تجربة قديمة في اليمن، وسيغامرون كثيرا إن فكروا بخطوة مجنونة كهذه.

الجنون بعينه:

في ذات السياق، يقول المواطن، خميس سالم، إن الشعب اليمني لن يقبل بأي تدخل تركي في شؤونه.

ويضيف، أن اليمن كانت وستظل مقبرة للغزاة، سواء كانوا إيرانيين أو أتراكا.

ويزيد: لم ننته بعد من المشاكل التي جلبها لنا التدخل الإيراني، فكيف سنقبل بتدخل تركي. هذا الجنون بعينه.