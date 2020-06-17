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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في حجة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 يونيو 2020
الخليج 365 ـ حجة
قتل وأصيب عددا من مسلحي مليشيا الحوثي بقصف جوي في محافظة حجة اليوم الأربعاء، 17/حزيران/2020.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من غارة تجمعات حوثية في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
وذكرت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.
وأشارت إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية الحدودية
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