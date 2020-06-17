مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في حجة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 يونيو 2020 الخليج 365 ـ حجة قتل وأصيب عددا من مسلحي مليشيا الحوثي بقصف جوي في محافظة حجة اليوم الأربعاء، 17/حزيران/2020.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من غارة تجمعات حوثية في محافظة حجة شمال غربي اليمن. وذكرت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا. وأشارت إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية الحدودية

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