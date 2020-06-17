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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعز.. تدشين حملة الرش الضبابي لمكافحة البعوض الناقل للأوبئة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
دشن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز ،اليوم ، حملة الرش الضبابي ضمن خطة الاستجابة الطارئة لمكافحة الأمراض المنقولة بواسطة البعوض ، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
وأوضح مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور راجح المليكي ،بان تدشين الحملة تأتي بناءاً على توجيهات محافظ المحافظة نبيل شمسان..مشيراً الى أن مكتب الصحة رصد ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الحميات في الوقت الذي ينتشر فيه وباء كورونا في المحافظة.
ولفت الى أن الحملة التي تستمر عشرة ايام ، تستهدف مديريات المدينة وفق الخطة والبرنامج الزمني المعد من مكتب الصحة.
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