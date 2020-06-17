شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كاتب جنوبي: أجنحة حزب الإصلاح تخدم قطر وتركيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 قال الكاتب الصحفي وضاح بن عطية، اليوم، إن كل أجنحة حزب الإصلاح تخدم قطر.

Advertisements وكتب في تغريدة عبر "تويتر" : "كل أجنحة حزب الإصلاح تخدم قطر بل تختلف أنواع الخدمات فمنهم من يخدم قطر عبر دعم وتوزيع الأموال على الإرهابيين في شبوة والمهرة وتعز". وأضاف: "ومنهم من يخدم قطر من داخل الرياض عبر تسريب الخطط السرية والتخطيط مثل اليدومي والأحمر". وأوضح: "ومنهم من يخدم قطر من تركيا إعلاميًا مثل توكل والرحبي".

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