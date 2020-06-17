 مالا تعرفه عن مساعي أردوغان لتوسعة الخلاف اليمني ونشر الفوضى (تقرير)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 يونيو 2020

الخليج 365 - خاص

في تطور لافت لسلسلة التدخلات التركية في المنطقة، تجاوزت مساعدات أنقرة لجناح الإخوان في اليمن (حزب الإصلاح) مرحلة التمويل المادي، إلى إرسال ضباط دخلوا بشكلٍ سري لمساعدة ميليشيات إخوانية تنتشر وتنشط في محافظات تعز ومأرب وشبوة وأجزاء من محافظة أبين، تحت الغطاء الإنساني، وبهويات بديلة تخفي هوياتهم الأصلية وأسماءهم، وتسهّل لهم الوصول من دون لفت الأنظار، والهدف هو السيطرة على منطقة باب المندب، وإيجاد قدم لها في تلك المنطقة المهمة.



وكشفت مصادر إن هناك كانت تقارير إعلامية ودراسات منها؛ ما في دراسة تحت عنوان (استراتيجية المضيق: هرمز وباب المندب) للكاتب إليونورا أردمان، أكّد أنّ وزارة الدفاع اليمنية -عبر رئاسة هيئة الأركان العامة دائرة العمليات الحربية مركز القيادة والسيطرة الرئيسي- أصدرت بلاغاً عملياتياً بتاريخ 16 كانون الثاني (يناير) 2020 إلى عمليات المناطق العسكرية الأولى والثانية والثالثة تطالب فيه بـ"تأمين وفد تركي استقدمته مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية من منفذ شحن".

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بحسب التقرير فإنّ "الإخوان" بإيعاز تركي يرفضون العمل بآليات تنفيذ اتفاق الرياض، ويصرون على البقاء في محافظة شبوة للاستفادة من شريطها الساحلي الذي يخططون لاستقبال الدعم التركي من خلاله، ولذلك يرون أنّ الاتفاق يجهض مخططهم هذا، كونه يجبرهم على الانسحاب إلى محافظة مأرب المعزولة عن الشريط الساحلي.

وأضاف المصدر أنّه يتواجد نحو 28 ضابطاً تركياً في محافظة مأرب، 16 ضابطاً منهم دخلوا المحافظة في العام 2017، وجاؤوا بصفة إنسانية ضمن موظفي الهلال الأحمر التركي الذي افتتح له مقراً في المدينة شرقي اليمن، وكان بمثابة مكانٍ يعقد فيه اللقاءات والاجتماعات والتشاور مع قادة عسكريين يتبعون لحزب الإصلاح، وظل هؤلاء القادة الذين من بينهم ضباط في وزارة الدفاع اليمنية يترددون على المقر المحاط بحماية أمنية مشددة بشكل مستمر، والبعض منهم تحصّلوا على جوازات سفر يمنية وبأسماء مستعارة تم استصدارها بشكل غير قانوني من مقري الجوازات اليمنية بمحافظتي مأرب وتعز عن طريق تدابير نفّذها جهازا الأمن السياسي الخاضعان لنفوذ حزب الإصلاح الإخواني، ودخلوا اليمن على أنّهم يمنيون عبر منفذ صرفيت في محافظة المهرة جنوب شرقي البلاد.

وربما لا يعرف معظم الأتراك الموقع الجغرافي لليمن، لكنهم يعرفونها كواحدة من المآسي التاريخية لأسلافهم؛ حيث لقى عشرات الآلاف من الأتراك حتفهم فيها، خلال فترتي الاحتلال في العهد العثماني، الأولى (1539-1634)، والثانية (1872-1918)، وهو ما حفظه التراث الغنائي التركي، بمرثيات عديدة، تُذكرهم دائماً بالابتعاد عن اليمن.

لا يمكن لأردوغان أو غيره تجاوز هذا الإرث، وهو ما يمثل عائقاً أمامه لتحقيق أطماعه في الزعامة الإسلامية، والسيطرة على باب المندب، الشريان التجاري المهم، إلا أنّ إخوان اليمن قدموا الحل على طبقٍ من فضة، عبر تسخير أنفسهم لخدمة مشاريع العثمانيين الجدد (أردوغان وحزبه)