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عدن - ياسمين التهامي - ورد الان : أول ظهور للأمير ‘‘ بن طلال‘‘ من غرفة العمليات بالمستشفى بعد تعرضة لحادث سير مروع.. شاهد بالصور كيف ظهر

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ظهر الأمير مشهور بن طلال في زيارة قبل قليل، لابن أخيه الأمير محمد بن خالد بن طلال بعد تعرضه لحادث سير مروع ونجاته منه. وكشفت الصورة، أن الأمير محمد بن طلال في حالة مستقرة، بعد نجاته من الحادث الأليم الذي أدى إلى احتراق سيارته بالكامل.







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