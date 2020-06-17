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عدن - ياسمين التهامي - صديق ‘‘محمد مرسي’’ يفجر مفاجأة: عاشرته 20 سنة وهذا ما رأيته يفعله بعيني





كشف الدكتور سمير الوسيمي - أحد المستشارين المقربين من الرئيس المصري الراحل محمد مرسي - بعض الأمور التي كان يعلمها من عمله بقربه. وقال في سلسلة تغريدات: عايشت #الرئيس_الشهيد الدكتور #محمد_مرسي في مواقف كثيرة تحديداً من بدايات عام 2000 إلى فترة الرئاسة ، وكنت مستشاراً بسيطاً في فريق لجنة متابعة الأنشطة الحكومية بالرئاسة التي رأسها أ. يحيى حامد ثم كنت مستشاراً لوزير الاستثمار وذلك خلال النصف الأول من العام 2013م. وأضاف: والرئيس مرسي كان رجلاً بمعنى الكلمة، وطاهر اليدين، ونقي السريرة ، ويحب مصر جداً، وكان لديه آمال وأحلام مشروعة، اجتهد ما استطاع طوال حياته، وحقق كثيراً من النجاحات، وما استحقه هو أن يتم تكريمه من وطنه بالكامل، وليس ما حدث له على يد القلة المستبدة التي هي أبعد ما تكون عن حب مصر. وتأتي تغريدات الوسيمي بمناسبة مرور الذكرى الأولى على وفاة مرسي.





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