شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل .. مقتل الفنان المصري "محمد رمضان" قبل قليل بشكل صادم .. والحزن يعمم المدن المصرية .. شاهد والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 يونيو 2020 04:11 مساءً - عـــــاجل .. مقتل الفنان المصري ”محمد رمضان“ قبل قليل بشكل صادم .. والحزن يعمم المدن المصرية .. شاهد

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الممثل المصري محمد رمضان بسيارت الرولزرويس الفخمة بعد اطلاق النار عليه ما اضطره ان يطمئن جمهوره عن صحته .

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وقد طمأن الفنان محمد رمضان جمهوره من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعد الحادث التى تعرض له مساء أمس حيث كتب : "بطمنكم أنا بخير الحمد لله ماحصليش أى حاجة وبصور بكرا بإذن الله.. الله الحافظ" وأطلقت رصاصة خرطوش على سيارة محمد رمضان "الرولزرويس" وكان بداخلها، أثناء سيره على طريق محور ٢٦ يوليو فى طريقه لميدان لبنان، إلا أنه مر سلام من الحادث وجاءت الإصابة فى زجاج السيارة، وأنقذته العناية الإلهية من التعرض لأى ضرر.

تعرض محمد رمضان لمثل هذا الحادث، يعد عابرا ومؤكد أنه لم يكن مقصوداً، لاسيما وأن رمضان ليس لديه أى عداءات، بل يمتلك شعبية فى الشارع المصرى، ويعتمد دائماً على حب الجمهور له، وذلك ساهم بشكل كبير فى النجاحات التى حققها فى الفترة الأخيرة بأعماله سواء سينمائية أو تليفزيونية

ويستعد محمد رمضان خلال الأيام المقبلة لعدد من الأعمال الجديدة التي قرر فيها التغيير بشكل كامل فى الأدوار التى يقدمها حيث يقدم دور كوميدى فى فيلمه الجديد الذى يكتبه أيمن بهجت قمر ويخرجه عمرو عرفة، إضافة إلى خوضه لسباق رمضان المقبل بمسلسل جديد وعد أن يفوق نجاحه مسلسله الأخير "الأسطورة".