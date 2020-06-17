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كتب امير فتحي في الأربعاء 17 يونيو 2020 04:11 مساءً - عــــاجل .. انتشار فيديو فاضح للفنانة ”نانسي عجرم“ وهي ترقص في أحضان هذا الشاب .. شاهد (فيديو صادم)

وصف ناشطون، رقص الفنانة اللبنانية “نانسي عجرم”، في كواليس برنامج ذا فويس، بأنه “رقص على الد,ماء”.

بالذات وأن المقطع يأتي بعد يومين فقط من وصول جـ.ثمان “محمد الموسى” إلى دمشق.

عجرم ظهرت في المقطع المصور الذي رصدته الوسيلة، وهي ترقص مع مصفف الشعر الخاص بها، على أنغام أغنية لها وأغنية أخرى.

فيما عبّرت عجرم عن فرحتها بفوز السوري “محمد إسلام”، لأنه من فريقها ولأنها ابن بلدها الثاني سوريا، وتوجهت بالدعاء لشعب سوريا.

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مغردون اعتبروا تصرف عجرم، بانه استهـ.زاء بما حدث للموسى، الذي قـ.تله زوجها فادي الهاشم، بستة عشرة طلـ.قة بعد اتهاـ.مه بمحاولة سـ.رقة المنزل.

كانت رهاب البيطار محامية عائلة الموسى، قد كشفت عن أن “فادي الهاشم” سافر إلى خارج لبنان.

وذلك رغم أنه ممنوع بموجب قرار قضائي، لحين الانتهاء من النظر في القضية، في العاشر من هذا الشهر.

كان جـ.ثمان الموسى قد نقل الى العاصمة دمشق، وفق محامية العائلة، وسيعرض على الطب الشرعي في العاصمة السورية، لمتابعة ملابسات القضية الغامضة.