فتح يدين احتجاز المليشيات مساعدات صحية تابعة لمنظمة الصحة العالمية في ميناء الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

دان وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبدالرقيب فتح، احتجاز مليشيات الحوثي الانقلابية عدد من الكونتينرات تصل الى ما يقارب ألف كونتينر في ميناء الحديدة تابعة لمنظمة الصحة العالمية وتحمل معظمها مساعدات صحية خاصة بمكافحة وباء كورونا المستجد(كوفيد-19).



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وقال فتح في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "أن المليشيات الحوثية تحتجز الكونتينرات منذ أكثر من شهر، وترفض الإفراج عنها"..معتبراً ذلك جريمة إنسانية تستهدف زيادة معاناة السكان في ظل الجائحة التي تعيشها اليمن.

وأضاف "أن مليشيات الحوثي تقوم بفرض شركات تابعة لها للتعاقد مع المنظمات الأممية لنقل المساعدات والمعدات الخاصة، والتحكم في هذه المساعدات بطرق غير مشروعة وتجييرها لصالح المليشيات".

وطالب الوزير فتح منسقة الشؤون الإنسانية التدخل وممارسة الضغوطات على المليشيات الانقلابية للافراج عن هذه المساعدات والعمل على توزيعها على المحافظات بصورة عاجلة وفقا للحاجة..محملاً مليشيات الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة عن أي تلف لهذه المساعدات في الوقت الذي يحتاج فيه الشعب اليمني لمزيد من الدعم الغذائي والصحي في كافة المحافظات.