أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 يونيو 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأربعاء الموافق 17 يونيو/حزيران 2020 وهي كالتالي:

مصرع قيادي حوثي مع مرافقيه وأسر 22 شرق صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/486205/ محلل سياسي: تصدر الدعايات من إسطنبول وبتمويل قطري تدعو تركيا للتدخل في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/486208/ "الخليج 365" يرصد غارات التحالف على مواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي بست محافظات https://www.elyamnelaraby.com/486210/ ناشطون: تحركات الاخوانية توكل كرمان تؤكد أنها مدفوعة الثمن من قبل قطر وتركيا https://www.elyamnelaraby.com/486216/ تركيا والأسلحة المهربة.. لماذا تصر انقرة على إرسال الموت إلى اليمن؟ Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/486219/ وفاة طبيب جديد ومدير مستشفى في صنعاء بفيروس كورونا https://www.elyamnelaraby.com/486220/ يحدث الان.. اجتماع استثنائي لوزراء السياحة العرب بمشاركة بلادنا https://www.elyamnelaraby.com/486222/ حضرموت.. لجنة حصر الأضرار تنفذ نزولاً ميدانياً إلى منطقة الصدارة بمديرية حجر ( صور) https://www.elyamnelaraby.com/486229/ البيضاء.. قيادي حوثي ومرافقيه يطلقون النار على معامل تصوير في رداع 2020https://www.elyamnelaraby.com/486235/ فاجعة.. مقتل اليوتيوبر الحضرمي محمد بن طاهر في سيئون https://www.elyamnelaraby.com/486237/

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