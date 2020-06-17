اليمن.. تدشين مشروع سبل العيش للأسر المستضعفة و المتأثرة بالأزمات بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي ،اليوم، بمدينة سيئون ،برنامج النقد مقابل العمل بمشروع سبل العيش للأسر المستضعفة و المتأثرة بالأزمات بحضرموت الذي تنفذه مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية بتمويل من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية عبر المنظمة الدولية للهجرة ، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



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و خلال التدشين الذي حضره مديرا عموم مديرية سيئون و مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت والصحراء محمد عوض العامري والدكتور عبدالله باجهام ، تعرف الوكيل السعيدي من المدير التنفيذي للمؤسسة طارق لكمان و مدير المشروع الدكتور صبري محمد حنشي الى شرح عن المشروع الذي يستهدف 675 مستفيد ومستفيدة بمديريتي سيئون وتريم من النازحين و المجتمع المضيف بحضرموت من خلال برنامج النقد مقابل العمل ويضم " حملات النظافة و الرصف و طلاء الفوتبات " ..لافتين الى انه سيتم خلال الاسبوع القادم تدشين برنامج التدريب في مجالات " صيانة الجوال و تمديدات الكهرباء والخياطة والكوافير و تصميم جرافيك وورشة الالمنيوم" .

و عبر الوكيل المساعد عن سعادته بالمشروع كونه سيوفر فرص عمل للمواطنين في ظل الوضع المعيشي الصعب التي تعيشه البلاد..داعيا المنظمات الى التركيز على استدامة المشاريع القادمة الى جانب الاهتمام بالبرامج التي تهتم بالبيئة .