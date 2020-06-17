الربيعة: سياسة السعودية تجاه أمن واستقرار اليمن ثابتة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد المستشار بالديوان الملكي و المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، ثبات سياسة المملكة العربية السعودية تجاه اليمن وأمنه واستقراره.



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وقال الربيعة في منتدى هلسنكي الدولي للسياسات والذي عقد افتراضيًا، من العاصمة الفنلندية هلسنكي برئاسة وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو، وبمشاركة عدد من ممثلي دول الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا "إن المملكة دعمت وما تزال تدعم كل حوار يجلب الاستقرار السياسي والسلام لليمن وفقًا لمبادرات الأمم المتحدة والمبادرات الثلاث المتمثلة في وثيقة الحوار الوطني اليمني، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وقرار الأمم المتحدة 2216".

وأضاف " أن المملكة دعت إلى دعم مبادرة مبعوث الأمم المتحدة بما في ذلك اتفاقية ستوكهولم، و وقف إطلاق النار من قبل جميع الأطراف طوال شهر رمضان، وعقد مشاورات سياسية هادفة تقلل من تفاقم الأزمة الإنسانية التي سببها جائحة (كوفيد-19).. مستذكرًا أنه وعلى الرغم من دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمبادرات المملكة العربية السعودية، إلا أن مليشيا الحوثي الانقلابية لم تستجب لذلك.

ولفت الى أن السعودية قدمت من خلال مركز الملك سلمان للاغاثة مستلزمات وأدوات طبية لليمن بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي لليمن، لمكافحة (كوفيد ـ 19).