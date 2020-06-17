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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فاجعة.. مقتل اليوتيوبر الحضرمي محمد بن طاهر في سيئون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 يونيو 2020
الخليج 365 - سيئون
أقدم مجهولون على قتل الشاب محمد بن طاهر في إحدى شوارع مدينة سيئون اليوم الأربعاء، في حادثة جديدة هزت الشارع الحضرمي ببشاعتها.
وقالت مصادر إن الشاب وُجِدَ مذبوح الرأس ملقى بجانب دراجته النارية ، ولا يوجد دليل على مرتكبي الجريمة.
ويعتبر محمد بن طاهر أحد شباب حضرموت المبدعين الذي تميز بتصويره وتقديمه المتميز بقناته على اليوتيوب التي تحمل اسمه ، مع تبيين معاناة الناس للجهات المسؤولة ، وصاحب كلمة حق عجز عن قولها الكثيرون مع فكاهاته التي أفرح بها المتابعين ، ومحبته لزرع السلام والمحبة بين أطياف الشعب
ويطالب الأهل والمحبون من أجهزة الأمن بأن تقوم بالبحث عن الجناة ، وإيقاف سلسلة الإغتيالات التي تطال ابناء حضرموت.
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