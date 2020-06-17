شكرا لقرائتكم خبر عن سر تسمية قانون معاقبة "الأسد" بـ "قانون قيصر" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دخل قانون "قيصر " اليوم الأربعاء حيز التفيذ لمعاقبة رئيس النظام السوري بشار الأسد على جرائمه الوحشيه فضلاً عن الحد من دور روسيا وإيران في التدخل بالشأن السوري .

وكشف سياسيون سبب تسمية القانون باسم " قيصر " مؤكدين أنه يعود لمصور عسكري تخصص في تصوير الجثث لحساب وزارة دفاع النظام وكان يُطلق عليه " قيصر " كإسم حركي .

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ومع زيادة الضغط النفسي على "قيصر " بسبب الجثث المشوه يومياً حيث كان يصل عددها إلى 50 جثة في سجون ومعتقلات الأسد بعضها بلا عينين وبعضها تعرض للصعق ، قرر الرجل الإنشقاق واتصل بالمعارضة .

واقنعته المعارضة بالبقاء وتصوير الجثث لفضح النظم السوري ومحاسبة " الأسد " حتى جنى 55 ألف صورة مروعة واستطاع الهرب بأعجوبة بعد جنازة وهمية له ، ليتم تقديم الصور في الكونجرس الأمريكي امام وسائل الإعلام وفضح النظام السوري حتى خرج قانون محاسبة الأسد للنور .