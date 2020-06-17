شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات شقيقة زعيم كوريا الشمالية تثير غضب كوريا الجنوبية وتصفها بالوقحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رد المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية ، على تصريحات، كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، والنائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، بأنها وقحة وغير منطقية.

وقال مستشار التواصل الشعبي، يون دو هان، في الرئاسة الكورية الجنوبية ، بأنهم لن يصبروا على تصريحات وتصرفات الشمال غير العقلانية، وذلك بعد أن وصفت كيم يو جونغ خطابا ألقاه الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، في الذكرى العشرين لإعلان 15 يونيو المشترك، بأنه “مثير للاشمئزاز ومليء بالأعذار والتملق للأقوى.

Advertisements

وشدد دو يوهان في هذا السياق على أن تصريحات وتصرفات كوريا الشمالية الأخيرة تقوض بشكل أساسي الثقة المبنية بين زعيمي الكوريتين، منتقدا بيونغ يانغ بسبب كشفها “عن عرض الجنوب غير المعلن لإرسال مبعوث رئاسي خاص في محاولة لتهدئة التوترات في شبه الجزيرة الكورية”، متوعدا كوريا الشمالية بأنها ستكون مسؤولة عن ” عواقب تصريحاتها وتصرفاتها الأخيرة”.

يذكرأن كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كانت توعدت في وقت سابق بإلغاء اتفاقية الحد من التوتر العسكري المبرمة بين الكوريتين في عام 2018، وذلك ردا على سماح سيئول بإطلاق معارضين وناشطين منشورات مناهضة لبيونغ يانغ، عبر الحدود.

وخاطبت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، سيئول معلنة أن كوريا الجنوبية عليها الاستعداد لـ”إلغاء الاتفاقية العسكرية المبرمة بين الكوريتين التي تعد بلا قيمة تقريبا”، في حال فشلت في اتخاذ خطوات فعلية لإيقاف حملة ارسال المنشورات.