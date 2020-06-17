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كتب امير فتحي في الأربعاء 17 يونيو 2020 02:07 مساءً - عاجل منذ قليل.. الملك سلمان يصدر قرارات هامة بخصوص عودة الحياة الطبيعة في جميع أرجاء المملكة

انتهى قبل قليل اجتماع مجلس الوزراء السعودي برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والذي تم عقده اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 عبر الاتصال المرئي، واستعرض عدد من التطورات والمستجدات الجديدة على الساحة المحلية والدولية، وآخر مستجدات وتطورات انتشار وباء كوفيد- 19 المستجد، وعدد الحالات المسجلة في المملكة، وكذلك الإجراءات الجديدة لعودة الحياة الطبيعية للمملكة.



كما طالب الملك سلمان بتوفير الرعاية والعناية الطبية الشاملتين للمصابين، ومتابعة ما أظهرته نتائج الفحص الموسع الذي تم تنفيذه على مراحل بعدد من المواقع الثابتة والمتحركة في جميع أنحاء المملكة، والتوسع في إجراء الفحوص المخبرية بهدف تقييم معدل الانتشار العام للوباء، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي نبهت عليها وزارة كما تابع الملك سلمان، آخر تطورات جهود وإجراءات جهات المعنية بالعمل على العودة للحياة الطبيعة في جميع أرجاء المملكة، والعمل على توفير كافة ضوابط عودة العاملين والمتواجدين بالخارج.

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وأصدر عدد من التوجيهات الجديدة بشأن توفير جميع تلك الإجراءات في جميع المصالح والجهات الحكومية والخاصة، حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

كما تابع الملك سلمان، عدد من الملقات الخارجية والقضايا الدولية، ووافق على عدد منها، مع تفويق المختصين بتنفيذها، بالإضافة إلى الموافقة على عدد من الاتفاقيات مع الدول الخارجية سواء الخاصة بالتبادل التجاري والاقتصادي وغيرها.