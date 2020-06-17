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كتب امير فتحي في الأربعاء 17 يونيو 2020 02:07 مساءً - شاهد : سما المصري بتكيد العزال و بتظهر أماكن حساسة في جسمها .. (صورة) 2020/06/17 الساعة 02:00 مساءً (الصحن الطائر) أثارت الفنانة المصرية ​سما المصري​ الجدل مجدداً بنشرها صورة عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، تظهر فيه واقفة، وعلقت : انت بتتقمص مني؟؟ طب اهو. Advertisements سما تلقت العديد من التعليقات على هذا الفيديو، ومن بينها “ان الله يمهل ولا يهمل ليسا معكي وقت توبي الي الله”، “خدي بوسه يا سما”، “القمر بزيادة سمسيموا”، “اهم حاجه تتدفي هيا الحياه ايه غير دفي المحروم”، “يخربيتك يا سما”.

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